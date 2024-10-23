Fenerbahçe - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın ise 2 beraberliği bulunuyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçı muhtemel 11'leri...