Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, İngiliz devini yıkarak taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe - Manchester United maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli olurken gözler Jose Mourinho'nun kadro tercihinde. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, İngiltere’nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ev sahibi avantajını kullanarak rahat bir galibiyet almak istiyor. Kupa 2’de oynanan 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya, 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Muhtemel 11’ler belli olurken Jose Mourinho'nun kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Manchester United maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ı konuk ediyor.
Fenerbahçe - Manchester United maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı’nda yapılacak Fenerbahçe - Manchester United maçı, TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL 11
FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.
MANCHESTER UNİTED:
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FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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4 İSİM KADRODA YOK 2 OYUNCU SAKAT
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek.
Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, müsabakada sahaya çıkabilecek.
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UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.
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