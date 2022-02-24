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Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifreli mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçı yakından takip edecek sarı lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifreli mi?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. İşte cevabı.

24.02.2022 - 15:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

  • Slavia Prag ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele şifreli olarak EXXEN'den naklen yayınlanacak

  • EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

    Temsilcilerimizin Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

     

    Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

  • EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

    Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

    Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

     

    Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil

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