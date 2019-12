Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Luiz Gustavo her geçen gün vites arttırmaya devam ediyor. Orta sahada çok dominant karakterde bir performans sergileyen Sambacı, geride kalan Gençlerbirliği maçında uzaktan attığı muhteşem golle takımını öne geçiren ve Kadıköy'deki stres ortamını sonlandıran isim oldu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 5-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında da rakip ağlara gol bırakan Luiz Gustavo'nun bu iki golün sevincinde de büyük bir hırsla kulübeye koşması dikkat çekti. Kulübede özel olarak bir isme koşmayan Luiz Gustavo'nun bu sevincinin arkasında takım içindeki bütünlüğü verdiği önem yattığı ortaya çıktı. Marsilya'da da attığı bazı gollerden sonra sevincini kulübeye koşarak yapan yıldız oyuncu, takım içinde yedeğiyle asıyla, teknik heyetiyle personeliyle bütünlük olması gerektiğine inandığı için bu şekilde bir sevinç gösterisi yapıyor.

Lakabı "General" olan Luiz Gustavo'nun her zaman takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişime sahip olmaya çalıştığı ve özellikle antrenmanlarda ve maçlarda her zaman sorumluluk alarak lider karakterini çok net bir şekilde hissettirdiği öğrenildi. Gustavo'nun takıma en son katılan isimlerden biri olmasına rağmen kısa sürede bu şekilde aidiyet hissetmesi ve sorumluluk alması teknik heyeti çok memnun ediyor. Gol sevinciyle dahi hem takıma hem de taraftara mesaj verme düşüncesinde olan Gustavo'nun performansı da her geçen gün artıyor.