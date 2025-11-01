Fenerbahçe derbiye hazır!

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.