Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
Bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de forma bulan Yusuf Akçiçek, devlerin takibine girdi. 29 yaşındaki stoper için son iddia ise Alman basınından geldi.
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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i takip altında aldı.
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BAYERN, YUSUF'U TAKİBE ALDI
Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.
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4 DEV DAHA İZLİYOR
Haberin detayında, Fenerbahçe'nin de Yusuf'u bu yaz bırakmak istemediği ancak Bayern Münih dışında Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig de Yusuf'u yakından takip ediyor.
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SEZON SONU GİDEBİLİR
Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'in transfer durumunu da yakından takip ettiği, potansiyeli konusunda ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği öğrenildi.
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Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını pazar akşamı Macaristan deplasmanında yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi, bu sezon 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.
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