Dzeko gol orucunu yine bozamadı!
Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Edin Dzeko da gol orucunu bozamadı... Samsun karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, son 5 lig maçında fileleri havalandıramadı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Özellikle ikinci yarıda birçok fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko da maçta kaçırdığı gollerle taraftarına adeta saç baş yoldurttu.
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39 yaşındaki santrforun Süper Lig'deki gol hasreti 5 maça çıktı.
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Son olarak Çaykur Rizespor ağlarına 2 gol gönderen 39 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçında sessiz kaldı.
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26 MAÇTA 12 GOL ATTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 26 lig maçının tamamında forma giyen Bosna Hersekli santrfor, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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