Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sahada uygulanan çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas oyunları ve dayanıklılık parkurlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.