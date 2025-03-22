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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko play-off'un 1 galibiyet uzağında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko play-off'un 1 galibiyet uzağında!

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) son 4 haftaya girilirken play-off'u garantilemeye çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler kalan maçlarda en az 1 galibiyet alması halinde play-off'a kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:40
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        F.Bahçe play-off'un 1 galibiyet uzağında!
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        Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos liderliğini sürdürürdü.

        Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 30. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı. Normal sezonda son 4 haftaya girilirken Türk temsilcileri de kritik maçlara çıktı.

        Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, 10. yenilgisini almasına rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftada 1 galibiyet alması durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak. Sarı-lacivertliler, normal sezonda oynayacağı son 4 maçın 3'ünü İstanbul'da taraftarı önünde yapacak.

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        Anadolu Efes ise oldukça kritik bir galibiyete Sırbistan'da imza attı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 32 sayı farkla 97-65 yenen lacivert-beyazlılar üst üste 4, toplamda ise 16. galibiyetini alarak 9. sıraya yükseldi ve play-in potasına girdi. Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 4 haftada mücadelesini sürdürecek Anadolu Efes, 6. sıradaki Kızılyıldız'ın sadece 1 galibiyet gerisinde bulunuyor.

        OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

        THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, haftayı sürpriz bir yenilgiyle tamamlamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

        Yunan temsilcisi, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'a 81-73 mağlup oldu. Zirvede Fenerbahçe Beko'nun önünde 22 galibiyet, 8 yenilgiyle yer alan Olympiakos, 30. hafta itibarıyla play-off'u garantileyen tek takım konumunda bulunuyor.

        ATAMAN'LI PANATHINAIKOS'TAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ!

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Almanya ekibi ALBA Berlin karşısında önemli bir dönüşe imza atarak galip geldi.

        Atina'da oynanan maçın son 6 dakikasına 69-77 geride giren Yunan ekibi, kalan sürede 22-4'lük seri yakalayarak maçı 91-81 kazandı. Normal sezonda 19. galibiyetini alan Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'nun ardından 3. sırada bulunuyor.

        Panathinaikos AKTOR'da oynayan milli oyuncu Cedi Osman, sakatlanarak oyundan çıktı ve sahsda 4 dakika kalıp 2 sayı üretti.

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        4 TAKIMIN İDDİASI KALMADI

        THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 4 takımın son 4 haftaya girilirken bir iddiası kalmadı.

        Sırasıyla son 4 sırada bulunan LDLC ASVEL (Fransa), Maccabi Playtika (İsrail), Virtus Sagafredo Bologna (İtalya) ve ALBA Berlin'in (Almanya), play-off ve play-inn iddiası bulunmuyor.

        HAFTANIN MVP'Sİ TJ SHORTS

        THY Avrupa Ligi'nde 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

        Paris Basketbol'un EA7 Emporio Armani'yi 92-79 yendiği maçta Kuzey Makedonyalı oyuncu 24 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 37 verimlilik puanıyla MVP olmayı başardı.

        Sonuçlar ve puan durumu:

        THY Avrupa Ligi'nde 30. haftada alınan sonuçlar şöyle:

        Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-79

        Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-81

        Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 91-82

        Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 77-67

        Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 112-89

        Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa): 81-70

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        Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 91-91

        Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 82-70

        Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes: 65-97

        Normal sezonun 30. haftasın sonunda şu puan durumu oluştu:

        TAKIM O G M A Y AV
        1 Olympiakos 30 22 8 2595 2424 171
        2 Fenerbahçe Beko 30 20 10 2482 2423 59
        3 Panathinaikos AKTOR 30 19 11 2609 2478 131
        4 Monaco 30 18 12 2594 2478 116
        5 Barcelona 30 17 13 2593 2485 108
        6 Kızılyıldız 30 17 13 2432 2400 32
        7 Paris Basketbol 30 17 13 2563 2543 20
        8 Bayern Münih 30 17 13 2607 2627 -20
        9 Anadolu Efes 30 16 14 2584 2459 125
        10 Real Madrid 30 16 14 2500 2443 57
        11 EA7 Emporio Armani Milan 30 16 14 2538 2561 -23
        12 Partizan 30 15 15 2466 2403 63
        13 Zalgiris 30 14 16 2320 2348 -28
        14 Baskonia 30 13 17 2442 2470 -28
        15 LDLC ASVEL 30 11 19 2418 2554 -136
        16 Maccabi Playtika 30 10 20 2555 2674 -119
        17 Virtus Segafredo Bologna 30 7 23 2346 2521 -175
        18 ALBA Berlin 30 5 25 2356 2709 -353

        SEZONUN SON ÇİFT MAÇ HAFTASI

        THY Avrupa Ligi'nde sezonun son çift maç haftası gelecek hafta için oynanacak.

        Ligdeki 18 takım 31. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 32. hafta maçlarına ise perşembe ve cuma günleri çıkacak.

        Fenerbahçe Beko, 25 Mart Salı günü İstanbul'da Paris Basketbol'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda play-off biletini bitime 3 hafta kala alacak. Fenerbahçe Beko, 28 Mart Cuma günü ise Baskonia'yı konuk edecek.

        Anadolu Efes ise 26 Mart Çarşamba günü Baskonia ile sahasında karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 28 Mart Cuma günü ise Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ekibi Maccabi Playtika ile oynayacak.

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        Ligde 31. ve 32. haftanın maç programı şöyle:

        31. hafta:

        25 Mart Salı:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

        21.00 Monaco-Zalgiris (Salle Gaston Medecin)

        22.30 Barcelon-Bayern Münih (Palau Blaugrana)

        22.45 Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milan (Movistar Arena)

        22.45 Partizan-Alba Berlin (Belgrad Arena)

        22.45 LDLC ASVEL-Olympiakos (LDLC Arena)

        26 Mart Çarşamba:

        20.30 Anadolu Efes-Baskonia (Basketbol Gelişim Merkezi)

        22.00 Kızılyıldız-Virtus Segafredo Bologna (Belgrad Arena)

        22.05 Maccabi Playtika-Panathinaikos AKTOR (Aleksandar Nikolic)

        32. hafta:

        27 Mart Perşembe:

        22.00 LDLC ASVEL-Zalgiris (Astroballe)

        22.15 Olympiakos-Monaco (Barış ve Dostluk)

        22.30 Bayern Münih-Partizan (SAP Garden)

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Barcelona (Unipol Forum)

        28 Mart Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-Maccabi Playtika (Xiaomi Arena)

        20.45 Fenerbahçe Beko-Baskonia (Ülker Spor ve Etkinlik)

        22.00 Kızılyıldız-Real Madrid (Belgrad Arena)

        22.00 ALBA Berlin-Virtus Segafredo Bologna (UBER Arena)

        22.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol (OAKA Altion)

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