Fenerbahçe Beko play-off'un 1 galibiyet uzağında!

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos liderliğini sürdürürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 30. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı. Normal sezonda son 4 haftaya girilirken Türk temsilcileri de kritik maçlara çıktı.

Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, 10. yenilgisini almasına rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftada 1 galibiyet alması durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak. Sarı-lacivertliler, normal sezonda oynayacağı son 4 maçın 3'ünü İstanbul'da taraftarı önünde yapacak.

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Anadolu Efes ise oldukça kritik bir galibiyete Sırbistan'da imza attı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 32 sayı farkla 97-65 yenen lacivert-beyazlılar üst üste 4, toplamda ise 16. galibiyetini alarak 9. sıraya yükseldi ve play-in potasına girdi. Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 4 haftada mücadelesini sürdürecek Anadolu Efes, 6. sıradaki Kızılyıldız'ın sadece 1 galibiyet gerisinde bulunuyor.