Felix Auger-Aliassime, Shelton'ı mağlup etti
Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde ABD'li Ben Shelton'ı 2-1 mağlup etti.
İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, 5 numaralı seribaşı Shelton'ı 2 saat 25 dakika süren mücadele sonunda 4-6, 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-1 mağlup etti.
Aliassime, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti ve yarı final iddiasını sürdürdü. İki karşılaşmayı da kaybeden Shelton'ın ise yarı final şansı kalmadı.
ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı gruptaki İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçla sürecek.