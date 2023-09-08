Felipe Melo, Fluminense ile sözleşme uzattı! Oğlu Davi Melo ile birlikte idmana çıkmıştı! - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

Felipe Melo, Fluminense ile sözleşme uzattı! Oğlu Davi Melo ile birlikte idmana çıkmıştı! - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

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Brezilya ekiplerinden Fluminense, 40 yaşındaki futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren deneyimli futbolcu Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2022 yılından beri Fluminense'de oynayan Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.

OĞLUYLA ANTRENMANA ÇIKTI

40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fluminense'de A Takım'a yükselen oğlu Davi Melo ile birlikte antrenmana çıktı.

Antrenmanda yüksek efor sarf eden ikili sık sık rakip olarak karşı karşıya geldi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı.

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