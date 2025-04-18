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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? ABD Merkez Bankası faizi düşürür mü, sabit mi bırakır, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi, beklenti ne yönde?

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini analiz etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." diye konuştu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:38
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        • 1

          Gözler faiz kararı için Fed'e döndü. Mart ayında sabit bırakan Fed'in bir sonraki faizi kararının ne olacağı beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, "Kendimizi, enflasyon ve istihdam hedeflerimizin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz" dedi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Fed toplantı takvimi...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu.

          Powell, ABD'de yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme olmak üzere 4

          farklı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe değerlendirmemizi güncellemeye devam edeceğiz." dedi.

          Politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve dolayısıyla para politikasına etkileri hakkında daha net fikirleri olacağını belirten Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

          Powell, bu sonucu önlemenin etkilerin boyutuna, fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına bağlı olacağını ifade ederek, "Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak." diye konuştu.

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