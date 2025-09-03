Habertürk
        Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı bekleniyor! Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2025 Fed toplantı takvimi

        Fed faiz kararı bekleniyor! Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasaların gözü, Eylül ayında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Temmuz ayında faizleri sabit tutan Fed'in bu kez nasıl bir karar alacağı merak edilirken, yatırımcılar enflasyon verileri ve ekonomik göstergeleri yakından takip ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 19:34 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:34
        • 1

          ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı, hem Amerikan ekonomisi hem de küresel piyasalarda yakından izleniyor. Temmuz toplantısında faizleri sabit bırakan Fed’in bu kez nasıl bir adım atacağına dair beklentiler artarken, karar tarihi yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 3

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

        • 4

          FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

          Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti.

          Ülkede açıklanan verilere göre, fabrika siparişlerinin tutarı haziranda yüzde 4,8 azaldı.

          Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

        • 5

          Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

          İsviçre hükümeti de İsviçre'nin ABD'nin endişelerini dikkate alarak ve mevcut tarife durumunu hafifletmeye çalışarak daha cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını belirtti.

