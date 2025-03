Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja çok özel bir konserle Zorlu PSM'de

Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja çok özel bir konserle Zorlu PSM'de

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 10 MART // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

REKLAM advertisement1

CMXXIV // 10 MART// TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor. "CMXXIV" Mart ayında gerçekleştireceği peş peşe gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi bir kez daha kahkahalara boğacak.

REKLAM

KEL DİVA // 10-11-12 MART // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

AMADEUS // 11 MART // TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Peter Shaffer’in kaleme aldığı, dünya müzik tarihinin efsanevi isimleri Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri'nin hikayesini anlatan AMADEUS sahnede! Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliğiyle sahnelenen bu muazzam prodüksiyonun başrollerinde Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) yer alıyor. Sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu, uluslararası ödüller kazanan sahne tasarımı ve müzikleriyle göz kamaştırıyor. Tüm biletlerin tükenmesiyle büyük bir ilgi gören AMADEUS, tiyatroseverleri Zorlu PSM’de yeniden unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

EYLÜL // 11 MART // %100 STUDIO// 20.30 Eylül’ün, başından geçen olayları manilerle anlattığı dokunaklı bir hikaye sunuyor. Tüm hayatı boyunca birçok zorluğu paylaşırken, Eylül’ün kim olduğunu ve neye dönüşebileceğini sorguluyor. Gerçekler ve kurmaca olaylarla şekillenen bu hikaye, izleyiciyi derinden etkileyen bir yolculuğa çıkarıyor. TUNA KALINSAZ STAND UP // 11 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Tuna Kalınsaz Stand Up 11 Mart'ta Zorlu PSM touché by N Kolay'da. MADEA // 12 MART // %100 STUDIO// 19.00-21.00 .png Ebeveynlerinin kavgası ortasında, iki masum çocuğun kaderi, onları trajik kardeşler olarak mitolojiye sokacaktır. Kate Mulvany ve Anne-Louise Sarks’ın yazdığı bu özgün versiyon, seyirciye yepyeni bir deneyim vaat ediyor. Dor Productions yapımcılığında, Hira Tekindor’un yönetmenliğinde sahnelenecek olan oyunda, Medea’yı Defne Kayalar, oğullarını ise Abdullah Burak Kaya, Ayaz Çoban, Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyar canlandırıyor. “MEDEA” oyunu, Antik Yunan’ın klasik tragedyasından, Medea’nın küçük oğullarının perspektifinden bir bakış açısını Zorlu PSM %100 Studio’da sunuyor. HAKAN BAŞAR TRIO // 12 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Hakan Başar ve ekibi 12 Mart'ta touché by N Kolay’da sahne alıyor. LEVENT YÜKSEL GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SAHNEDE // 12 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Levent Yüksel, 12 Mart Çarşamba akşamı saat 21:00’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde “Geleceğin Hekimlerini” yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına sahne alacak. Sanatçı dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken, geceden elde edilecek gelir çok sayıda hekimin yetişmesine destek olacak. İNSANLAR MEKANLAR NESNELER// 13-14 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ// 20.30 İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla keşfetmeye davet ediyor.

REKLAM BİFO-KLASİK KARSILAŞMALAR // 13 MART // TURKCELL SAHNESİ// 20.00 2025 baharına merhaba derken, Nil Venditti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, unutulmaz bir konserle sahnede! Başkemancı Pelin Halkacı Akın, piyanist Can Çakmur ve viyolonselci Çağ Erçağ’ın yer alacağı bu etkinlik, başyapıtlarla dolu bir program sunuyor. MUSKAT // 13 MART // %100 STUDIO // 19.00-21.00 Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği Muskat, 13 Mart’ta Zorlu PSM %100 Studio'da izleyicisiyle buluşuyor. TUNA KİREMİTÇİ ‘’ŞAİRİN ŞARKILARI’’// 13 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Tuna Kiremitçi, "Şairin Şarkıları" adlı müzikal gösterisiyle sahnede! Şarkılar ve kahkahalar arasında, seyircilerin soruları ile şekillenen keyifli bir akşam sizleri bekliyor. Kiremitçi, "Birden Geldin Aklıma"dan "Affet"e kadar kendi şarkılarını ve klasikleri seslendirirken, eğlenceli bir dedikodu yolculuğuna çıkıyor. Usta kemancı Müge Alpay’ın eşlik ettiği bu gösteride müzik, mizah ve edebiyat touché by N Kolay’da birleşiyor. REKLAM AMA // 14 MART // %100 STUDIO // 20.30 Deneme çekimi, tiyatro kulisi ve fuayede gerçekleşen sohbetler, günümüzdeki cinsel kimlik tartışmalarının mizahi bir analizini yapıyor. Prömiyerini İstanbul Uluslararası Fringe Festivali'nde yapan "Ama" oyunu, 2021 yılının Kasım ayında Almanya’nın Dresden kentinde düzenlenen Fast Forward Avrupalı Genç Yönetmenler Tiyatro Festivali’ne seçildi. “Ama”nın film uyarlaması Mubi’de gösterime girdikten sonra BluTv’de yer aldı. Ama 14 Mart akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da. FAZIL SAY & PATRICIA KOPATCHINSKAJA // 14 MART // TURKCELL SAHNESİ// 21.00 Türk müziğinin dahi piyanisti Fazıl Say ve keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja, 14 Mart’ta Zorlu PSM’de büyüleyici bir konserle dinleyicilerle buluşuyor. Konserde, Fazıl Say’ın yeni eseri "Kaybolan Çığlıklar Sonatı" ve Patricia Kopatchinskaja’nın "Unisolo" adlı eserlerinin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, konser programında Karol Szymanowski'nin "Mitler" ve Beethoven'in "Kreutzer" sonatı da yer alacak. Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja’nın muazzam performansı, unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. REKLAM AYŞE SİCİMOĞLU// 14 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Operayı tesadüf eseri çizgi film dublajinda keşfeden Ayşe Sicimoğlu geniş repertuarı ve unutulmaz sahne performansıyla touché by N Kolay’da.

BABYCONCERST İLE MEVSİMLER-İLKBAHAR // 15 MART // %100 STUDIO// 11.00-14.00 45 dakikalık klasik müzik konserinde küçük sanatseverler W.A.Mozart, G.Bizet, J.Strauss gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir ilkbahar masalı eşliğinde dinleyecek. Vivaldi’nin ünlü Dört Mevsim konçertolarından parçalar çalınacak programda minikler gerçek bir balerinle de tanışma şansı bulacak. 0+ her yaştan katılımcıya açık... UNSEEN EXTREME// 15 MART// ZORLU PSM// 13.00 Zorlu PSM, sahnenin perde arkasını keşfetmek isteyenleri 5000 adımlık bir yolculuğa davet ediyor. Unseen Tour, ışıklar, kostümler, dekorlar ve kulislerle sanatçıların dünyasını gözler önüne sererken, Maceraseverler için Unseen Extreme Tour, daha kişisel bir deneyim sunuyor. Dar alanlarda ve yüksek noktalarda yürüyerek, sahnenin bilinmeyen köşelerine adım atabileceğiniz bu özel tura katılmak için yerinizi ayırtın. REKLAM DUYGU SOYLU ‘’A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ’’// 15 MART// TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Duygu Soylu, Onno Tunç'u andığı özel konseriyle touché by N Kolay’da sahne alıyor! Onno Tunç'un müzikal mirasına saygı duruşunda bulunan bu etkinlikte, Türk müziği sahnesinin en sevilen parçaları Soylu'nun özgün yorumuyla hayat bulacak. CHROMAS 10.YIL KONSERİ // 15 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 21.00 Başak Doğan yönetimindeki yenilikçi koro grubu Chromas, 10. yılını özel bir konserle kutluyor. 15 Mart’ta Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek bu özel gecede, sürpriz performanslar ve görsel-işitsel bir şölen izleyicileri Zorlu PSM’de bekliyor. GÖKHAN TÜRKMEN // 15 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Gökhan Türkmen 15 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde çok özel bir konsere imza atacak. Türk pop ve alternatif müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, güçlü vokali, duygusal şarkı sözleri ve yenilikçi müzik tarzıyla tanınıyor. İlk olarak "Büyük İnsan" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kariyeri boyunca sayısız hit parçaya imza attı. Farklı müzikal türleri harmanlayan özgün tarzı ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Gökhan Türkmen, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmaya devam ediyor.

REKLAM LEVENT ERDEN İLE ZAHİRİ HAKİKAT // 16 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 17.00 Levent Erden touché by N Kolay'da sezon boyunca misafirleriyle buluşmaya devam ediyor. Çocukluktan kalan yöntemlerle hiç anlatılmamış hikayeleri katılımcılarla beraber o anda oluşturduğu gösterisi Levent Erden ile Zahiri Hakikat Zorlu PSM’de. HİS // 16 MART// %100 STUDIO// 15.00-19.30 His 16 Mart’ta Zolru PSM %100 Studio’da tiyatroseverlerle buluşuyor. 1923 // 16 MART // TURKCELL SAHNESİ// 16.00 Cumhuriyetimizin 100. yılında, tarihe uzanan büyüleyici bir müzikal yolculuğa çıkın. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan bir okul gezisi sırasında kaybolan dört arkadaş, kendilerini Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar, Millî Mücadele’nin serüveni müzik, dans ve etkileyici görseller eşliğinde sahnede hayat buluyor.