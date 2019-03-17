Terim'den yabancı sınırı tepkisi!

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçının ardından kulislerde konuşulan 6+2+2 şeklindeki yabancı sınırına çok sert tepti gösterdi. Terim, kendisinin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde getirilen şu anki 14 yabancı kuralının "Yerli teşvik sistemi" olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"BU BİR DEVRİMDİR DEDİLER!"
"Bu kural 2015'te devreye girdi. Bütün kulüp başkanlarına sunumu yaptım. Bunun adı "Yerli teşvik sistemi", adı bu. Bu süreç kamuoyuna açıklanmadan evvel, bu konuyu uzun süre profesyonel arkdaşlarımla çalıştık, inceledik ve herkese anlattık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin bilgisi, görüşü ve onayı alındı. Birçok yetkilinin olduğu toplantıda sunumum bittikten sonra bazı kulüp başkanları alkışladı ve 'Bu bir devrimdir' dediler. Yabancıyı sınırlayarak, yerli oyuncuyu arttıramazsınız."
"14 YABANCI ALMA, 28 TÜRK OYNA!"
"Her yabancıdan alınan parayla fon oluşturulacak ve yerli oynatanlara destek olunacaktı. Sonradan bu paralar fazla geliyor diye fonu kaldırdılar. Bu sistem altyapıya kaynak oluşturacak bir sistem. Sistemi daha bilmeyenlar var. Arkadaşlar 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Yabancı alma, 28 Türk oyna!"
"ARKAMIZDAN İŞ ÇEVİRDİLER!"
"Artık konuşma zamanı geldi ondan konuşuyorum. 2015-2016 öncesi bu kural devreye girdi, Türk Milli Takımı da Avrupa Şamiyonası'na gitti. Kalsaydık belki Dünya Kupası'na da giderdik. Şu an yönetimdeki bazı arkadaşlar arkamızdan iş çevirmeseydi, orada olabilirdik. Yabancıdan korkmayalım, 2 milyon Euro verilen ve yedek oturanları unutmayalım. Bu yabancı sayısına kim bir şey diyorsa, yerine bir fikir söylediğini görüyor musunuz? Hayır, fikri yok. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya hepsinde serbest."
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık, geriye düştük. 2. yarı daha iyi oynadık. Bursa'da 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak kolay değil. Futbol sahada oynanan bir oyun. İyiyseniz kazanırsınız, kötüyseniz zaten kaybedersiniz. İlk yarı kötüydük, 2. yarı iyiydik. Puan sıralamasına bakmaksızın, sezon sonuna kadar olan maçlarımızı kazanırsak nereye geleceğimizi herkes biliyor. İnancımı hiç kaybetmedim, oyuncularım da inancını hiç kaybetmedi. Bazı oyunlar vardır ki, hakikaten çözmesi çok zordur. Bugün kritik bölgede bulunan Bursaspor, kaybettiği maçların da bir çoğunda iyi oynadı. Hiç beklemediğiniz bir anda Galatasaray 2-0 geriye düşüyor. Benim istediğim oyun, 2. yarının da üstündedir" dedi.
EMRE TAŞDEMİR'E SAHİP ÇIKTI
Terim, ilk 11'de şans verdiği Emre Taşdemir için ise şu ifadeleri kullandı: "Emre Taşdemir'i bir aldığımızda bir hayli papara yedik. Sakat oyuncuyu alıyorsunuz, 2 senedir oynamıyor. Bizi bilen Galatasaraylılar, ya bi durun, hoca aldıysa bir nedeni vardır dedi, sonunda onlar kazandı. Bu hamleyi yapanlar sonunda özür dilese, bir şey yok. Galatasaray Emre Taşdemir'i sıfıra aldı, o çocuk da ağzını açıp bir şey söylemedi. Her çıkışı da sakatlığı ile ilgili değil, fiziki eksikliği ile ilgili. Onu da zaman içinde kazanacak. Emre Taşdemir çok genç bir oyuncu ve Galatasaray'ın kaybedeceği bir şey yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!