Terim'den yabancı sınırı tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçının ardından kulislerde konuşulan 6+2+2 şeklindeki yabancı sınırına çok sert tepti gösterdi. Terim, kendisinin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde getirilen şu anki 14 yabancı kuralının "Yerli teşvik sistemi" olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"BU BİR DEVRİMDİR DEDİLER!"

"Bu kural 2015'te devreye girdi. Bütün kulüp başkanlarına sunumu yaptım. Bunun adı "Yerli teşvik sistemi", adı bu. Bu süreç kamuoyuna açıklanmadan evvel, bu konuyu uzun süre profesyonel arkdaşlarımla çalıştık, inceledik ve herkese anlattık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin bilgisi, görüşü ve onayı alındı. Birçok yetkilinin olduğu toplantıda sunumum bittikten sonra bazı kulüp başkanları alkışladı ve 'Bu bir devrimdir' dediler. Yabancıyı sınırlayarak, yerli oyuncuyu arttıramazsınız."

"14 YABANCI ALMA, 28 TÜRK OYNA!"

"Her yabancıdan alınan parayla fon oluşturulacak ve yerli oynatanlara destek olunacaktı. Sonradan bu paralar fazla geliyor diye fonu kaldırdılar. Bu sistem altyapıya kaynak oluşturacak bir sistem. Sistemi daha bilmeyenlar var. Arkadaşlar 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Yabancı alma, 28 Türk oyna!"

"ARKAMIZDAN İŞ ÇEVİRDİLER!"

"Artık konuşma zamanı geldi ondan konuşuyorum. 2015-2016 öncesi bu kural devreye girdi, Türk Milli Takımı da Avrupa Şamiyonası'na gitti. Kalsaydık belki Dünya Kupası'na da giderdik. Şu an yönetimdeki bazı arkadaşlar arkamızdan iş çevirmeseydi, orada olabilirdik. Yabancıdan korkmayalım, 2 milyon Euro verilen ve yedek oturanları unutmayalım. Bu yabancı sayısına kim bir şey diyorsa, yerine bir fikir söylediğini görüyor musunuz? Hayır, fikri yok. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya hepsinde serbest."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık, geriye düştük. 2. yarı daha iyi oynadık. Bursa'da 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak kolay değil. Futbol sahada oynanan bir oyun. İyiyseniz kazanırsınız, kötüyseniz zaten kaybedersiniz. İlk yarı kötüydük, 2. yarı iyiydik. Puan sıralamasına bakmaksızın, sezon sonuna kadar olan maçlarımızı kazanırsak nereye geleceğimizi herkes biliyor. İnancımı hiç kaybetmedim, oyuncularım da inancını hiç kaybetmedi. Bazı oyunlar vardır ki, hakikaten çözmesi çok zordur. Bugün kritik bölgede bulunan Bursaspor, kaybettiği maçların da bir çoğunda iyi oynadı. Hiç beklemediğiniz bir anda Galatasaray 2-0 geriye düşüyor. Benim istediğim oyun, 2. yarının da üstündedir" dedi.

EMRE TAŞDEMİR'E SAHİP ÇIKTI

Terim, ilk 11'de şans verdiği Emre Taşdemir için ise şu ifadeleri kullandı: "Emre Taşdemir'i bir aldığımızda bir hayli papara yedik. Sakat oyuncuyu alıyorsunuz, 2 senedir oynamıyor. Bizi bilen Galatasaraylılar, ya bi durun, hoca aldıysa bir nedeni vardır dedi, sonunda onlar kazandı. Bu hamleyi yapanlar sonunda özür dilese, bir şey yok. Galatasaray Emre Taşdemir'i sıfıra aldı, o çocuk da ağzını açıp bir şey söylemedi. Her çıkışı da sakatlığı ile ilgili değil, fiziki eksikliği ile ilgili. Onu da zaman içinde kazanacak. Emre Taşdemir çok genç bir oyuncu ve Galatasaray'ın kaybedeceği bir şey yok."