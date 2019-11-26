Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk yedeğe çekilirken, sakat olan Ryan Babel ile UEFA'ya verilen listede isimleri bulunmayan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise kadroda yer almadı.

Club Brugge müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Galatasaray'da Babel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı da maçın kadrosunda bulunmadı.

Cezalılar Steven Nzonzi ve Yunus Akgün müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray, maça Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.