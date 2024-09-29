Fatih Terim, Bodrum FK - Adana Demirspor maçını takip etti

REKLAM advertisement1

Türk Futbolunun en çok şampiyonluk teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK-Adana Demirspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Bodrum’da bulunan Fatih Terim de mücadeleyi tribünden izledi. Terim, karşılaşmayı Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve Asbaşkan Selahattin Polat birlikte maçı takip etti.

Ayrıca Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de maçı izleyenler arasında yer aldı.