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Fatih'te daha önce yanan 3 katlı metruk bina kısmen çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü. Bir süre önce önlem alınarak boşaltılan binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar aldığı öğrenildi

Giriş: 27.03.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
DHA

İstanbul Fatih'te daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan tarihi 3 katlı bina gece saatlerinde kısmen çöktü. Çökme sırasında binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kısmen çöken binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

DHA'nın haberine göre olay, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi 3 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi.

Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı'nın içine düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.

YANGINDA HASAR ALMIŞTI

Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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