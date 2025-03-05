Fatih Karagümrük: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 1-0 gerideyken 90+5'te Wesley'in golüyle eşitliği sağlamasına rağmen 90+6. dakikada Lois Diony'nin golüne engel olamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 49 puanda kaldı. Bandırmaspor ise haftayı 46 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşoıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bandırmaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9'da Marco Paixao ve 90+6. dakikada Lois Diony attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+5. dakikada Wesley kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 46'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 49 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.