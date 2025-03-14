Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi.

Fadim Temirhanoğulları tarafından ölmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları’na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkeme heyetine sunuldu. Kayıtlarda, Savaş Temirhanoğulları’nın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.

"OLAY GÜNÜ 9 EL ATEŞ ETTİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"

Ses kayıtları hakkında savunma yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, “Kurgudan bahsediliyor. Mahkeme sürecinde benim için canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ses kayıtlarına ilişkin, eşim ve kızım evden gittiğini bilmiyordum. Ben de evimize gittim. Kızımı aradım, evden gittiklerini söyledi. Kardeşimle konuştuysam da konuştum. Kadın öldüren adam değildim. Bir cinnet anı oldu. Olay günü 9 el ateş ettiğimin farkında değildim. Bir darağacı olsa kafamı koymaktan çekinmem. Eşimin ailesi kurguluyor” dedi.