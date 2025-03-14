Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
Antalya'da, boşanma aşamasında, 52 yaşındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren 48 yaşındaki Savaş Temirhanoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Otopsi raporunda Fadim Temirhanoğulları'nın vücuduna isabet ettiği 9 kurşunla hayatını kaybettiği belirlenirken, Savaş Temirhanoğulları duruşmada, "Kadın öldüren adam değildim. Bir cinnet anı oldu. Olay günü 9 el ateş ettiğimin farkında değildim" dedi. Zanlının, eşini tehdit ettiği iddia edilen ses kayıtları da mahkemeye sunuldu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi.
ÇİFTİN KIZLARI KÂBUS GÖRDÜĞÜNÜ SANDI
DHA'daki habere göre Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyurken, silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.
ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.
KORKUTELİ'DE YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal serbest bırakıldı.
DETAYLI OTOPSİ RAPORU: 9 KURŞUN ÖLDÜRDÜ
Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları’nın yargılamasına devam edildi. Fadim Temirhaoğlları’na ait detaylı otopsi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Otopsi raporunda, Temirhanoğulları’na 9 kurşun isabet ettiği belirlendi.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Fadim Temirhanoğulları tarafından ölmeden önce kaydettiği iddia edilen ve sanık Savaş Temirhanoğulları’na ait olduğu belirlenen ses kayıtları da mahkeme heyetine sunuldu. Kayıtlarda, Savaş Temirhanoğulları’nın maktule karşı tehditlerinin bulunduğu iddia edildi.
"OLAY GÜNÜ 9 EL ATEŞ ETTİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"
Ses kayıtları hakkında savunma yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, “Kurgudan bahsediliyor. Mahkeme sürecinde benim için canavar, tecavüzcü ve sapık algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ses kayıtlarına ilişkin, eşim ve kızım evden gittiğini bilmiyordum. Ben de evimize gittim. Kızımı aradım, evden gittiklerini söyledi. Kardeşimle konuştuysam da konuştum. Kadın öldüren adam değildim. Bir cinnet anı oldu. Olay günü 9 el ateş ettiğimin farkında değildim. Bir darağacı olsa kafamı koymaktan çekinmem. Eşimin ailesi kurguluyor” dedi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI
Mahkeme heyeti, sanık hakkında akli dengesinin yerinde olduğuna dair alınan raporun kabulüne, başka bir rapora gerek olmadığına, mahkemeye sunulan Savaş Temirhanoğulları’na ait ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlenmesine karar verdi. Sanık Savaş Temirhanoğulları’nın tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.