Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Mola, “arkadaşlar ev için bir şeyler almaya geldim. Birazdan Enis Arıkan’la buluşacağım şu an telefonda onunla konuşuyorum” dedi.

Ayrıca sade makyajı ve sempatik tavırlarıyla her zaman olduğu gibi keyfi bir hayli yerindeydi.