Bilgin, Türkiye'deki emeklilik sisteminin prime dayalı olduğunu ve prime dayalı sistemlerde prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla devlet bu düzenlemeleri, yasal değişikliklerini yaparken bunları dikkate alarak bu değişikliği yapmıştır. Fakat bu yasa çıktığında zaten çalışan, çalışmakta olanlar, 'Bu yasa çıkmadan önce işe girdiğimiz, emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı' diyorlar. Planlamasalar da bunlar yasal olarak belli.