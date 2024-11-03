Eylül Ersöz'den Aras Bulut İynemli yanıtı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Ceylan' karakterine hayat veren Eylül Ersöz, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eylül Ersöz, Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yürürken objektiflere yansıdı. Ersöz, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Deha' ve özel hayatıyla ilgili konuştu.
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"DİZİMİZ ÇOK GÜZEL İLERLİYOR"
Eylül Ersöz; "Dizimiz çok güzel ilerliyor. Herkes çok yetenekli" diyerek projedeki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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AŞK İDDİALARINA YANIT
Eylül Ersöz,ardından gazetecilerin, "Aras beyle aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
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