AŞK İDDİALARINA YANIT

Eylül Ersöz,ardından gazetecilerin, "Aras beyle aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.