Geçtiğimiz günlerde kızını son yolculuğuna uğurlayan ve ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının ne denli zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanlar bilir. Söyleyecek pek bir şey yok, ifade edilemeyecek duygular" şeklinde konuşmuştu.