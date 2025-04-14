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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!

        İstanbul'da komşular arasında, 'Evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışmada 41 yaşındaki Kenan Hamarat'ı bıçaklayarak öldüren 49 yaşındaki Erol K., hakimlik ifadesinin ardından 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Öldürme kastım yoktu, niyetim yaralamaktı. Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:03
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        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
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        İstanbul'da olay, 12 Nisan'da saat 01.30 sıralarında Üsküdar, Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Kenan Hamarat (41) ile komşusu Erol K. (49) arasında 'çöp atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        RESTORANDA BIÇAKLANDI

        Hayatını kaybeden Kenan Hamarat, 41 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Kenan Hamarat, 41 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu Erol K. tarafından girdiği restoranda bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Erol K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        "ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

        Şüpheli Erol K. savcılık ifadesinde, “Maktulü öldürme niyetiyle hareket etmedim. Maktul beni dövdü. Yüzümü yumrukladı. Dişim kırıldı. Ben de kendimi kaybettim. Arbede esnasında olay yerinde tesadüfen bir bıçak buldum. Ya maktulden düştü ya da maktul yanlışlıkla bıçağa bastı çünkü bir demir sesi geldi ben de onun üzerine bıçağı görüp aldım.

        "NİYETİM YARALAMAKTI, PİŞMANIM"

        Kendimi kaybettiğim için de maktulü kovalamaya başladım. Maktul iş yerine girdi. Burada bir sandalye alıp kafama vurmaya çalıştı. Ben ondan önce davranıp maktulü bıçakladım ancak dediğim gibi öldürme kastım yoktu. Niyetim maktulü yaralamaktı. Pişmanım" dedi.

        "EVİNİ ALMASINA BEN YARDIMCI OLDUM"

        Hakimlikte verdiği ifadesinde ise Erol K., "Öldürme kastıyla bıçakla kovalamadım. Kendimi korumak amacıyla bıçağı salladım. Kafama tabure ile vurduğu için kendimi korumak istedim. Asıl o beni öldürmeye çalışıyordu. Birden fazla kez üzerime yeltendi. Görüntülerde açıktır. Maktul benim komşum olur. Hatta evini almasına da ben yardımcı olmuştum.

        "ÇÖPÜNÜ EVİMİN ÖNÜNE BIRAKMIŞTI"

        Ancak daha sonra aramızda komşuluktan kaynaklı sorunlar oldu. Birkaç kez çöpünü benim evimin önüne bırakmıştı ben de çöpünü kapısının önüne koydum. Konuşmak için buluştuk. Ben aşağı doğru yürüyelim dedim. Kabul etmedi. Beni kuytu köşeye çekti ve birden vurmaya başladı. Engel olmaya çalıştım. Devam etti. Yüzümde kırıklar mevcuttur. Beni vurduğu yerde bir ses duydum. Baktığımda bıçak olduğunu gördüm. Daha sonra beni yakamdan çekiştirerek ve vurarak götürmeye çalıştı. Ben bu sebeple bıçağı yerden aldım. Ben maktulün daha önce uyuşturucu sattığını görmüştüm.

        "ÇOK PİŞMANIM BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"

        Bu sebeple kendisini polise ihbar edeceğimi söyledim. Beni ailemle tehdit etti. Hatta beni bu şekilde dövdükten sonra 'şimdi polis çağır da göreyim’ dedi. Ben arbede esnasında bıçağı aldım. Maktul bıçağı görünce kaçtı. Ben de arkasından kovaladım ve girdiği iş yerine girdim. Beni darp ettiği sırada elinde bir bıçak görmedim. Ancak orada bulunan bıçağın ona ait olduğundan eminim. Zaten darbın etkisiyle çok bir şey görebilecek durumda da değildim. Çok pişmanım. Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

        Şüpheli E.K. hakimlik ifadesinin ardından, 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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