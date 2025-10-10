Habertürk
Habertürk
        Evde kurutmanın tam mevsimi! Hem sağlıklı hem kalorisiz kabak çekirdeğinin faydaları!

        Evde kurutmanın tam mevsimi! Hem sağlıklı hem kalorisiz kabak çekirdeğinin faydaları!

        Evde kurutma mevsimi geldi! Sonbaharın bereketli ürünü kabaktan elde edilen çekirdekler, hem ekonomik hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Uzmanlar, kabak çekirdeğinin kalp sağlığından uyku düzenine kadar sayısız faydasına dikkat çekiyor. İşte, o minik ama etkisi büyük besinin bilinmeyen yönleri…

        Giriş: 10.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:20
        Evde kurutmanın tam mevsimi!
        Kurutulmuş kabak çekirdeği sadece lezzetli değil, aynı zamanda şifa deposu! Mevsimindeyken evde kurutularak saklanabilen bu besin, kalp dostu yağlardan magnezyuma kadar pek çok faydalı bileşen içeriyor. Peki kabak çekirdeğini neden daha sık tüketmeliyiz? İşte yanıtı…

        KABAK ÇEKİRDEĞİNİN GİZLİ GÜCÜ

        Sonbahar ayları, hem evde kurutma mevsiminin hem de kabak çekirdeğinin en bereketli zamanıdır. Genellikle atıştırmalık olarak tüketilen kabak çekirdeği, aslında vücuda birçok fayda sağlayan güçlü bir besindir. Üstelik doğru şekilde kurutulduğunda, hem uzun süre dayanır hem de besin değerini korur.

        Kabak çekirdeği, içeriğinde yüksek oranda magnezyum, çinko, demir ve sağlıklı yağlar barındırır. Bu özellikleriyle kalp sağlığını korumaktan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda etkilidir.

        KALBİ KORUYAN DOĞAL DESTEKÇİ

        Kabak çekirdeğinin en önemli faydalarından biri, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileridir. İçeriğindeki doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve iyi kolesterolü (HDL) artırmaya yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde damar sağlığını destekler, tansiyonun dengede kalmasına katkı sağlar.

        Ayrıca magnezyum açısından zengin olması, kalp kaslarının düzenli çalışmasını kolaylaştırır. Bu da kalp krizi riskini azaltır ve dolaşım sistemini destekler.

        SİNİR SİSTEMİNE VE UYKUYA İYİ GELİR

        Kabak çekirdeği, içerdiği triptofan sayesinde ruh halini dengeleyen doğal bir destekçidir. Triptofan, beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretiminde görev alır. Bu da stresin azalmasına, daha kaliteli uykuya ve genel ruh sağlığının iyileşmesine yardımcı olur.

        Ayrıca çinko yönünden zengin olması, hafızayı güçlendirir ve bilişsel fonksiyonların korunmasını destekler. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar için gün sonunda sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olabilir.

        EVDE KURUTMA İLE LEZZETİNİ KATLAYIN

        Kabak çekirdeğini evde kurutmak oldukça basittir. Kabakların içinden çıkarılan çekirdekleri iyice yıkayıp kurulayın, ardından fırında düşük ısıda yaklaşık 20-25 dakika kadar kavurun. Bu yöntem hem hijyeniktir hem de hazır çekirdeklerde bulunan fazla tuz ve katkı maddelerinden kaçınmanızı sağlar.

        Doğal yöntemlerle kurutulmuş çekirdek, raf ömrü uzun, lezzeti yoğun ve besin değeri yüksek bir atıştırmalık haline gelir.

        KABAK ÇEKİRDEĞİ DİYET DOSTU MU?

        Evet! Kabak çekirdeği kontrollü tüketildiğinde diyet dostu bir besindir. 1 avuç (yaklaşık 25-30 gram) kabak çekirdeği ortalama 150 kalori civarındadır ve uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede ara öğünlerde sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.

        Ancak kavrulmuş ve tuzlu çeşitleri yerine çiğ veya az kavrulmuş olanlarını seçmek, faydalarını korumak açısından daha doğrudur.

