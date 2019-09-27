Hint kınası dövmeler oldukça göz alıcı dövmelerdir. Son zamanlarda kadınlar için çok fazla popüler olmaya başladı. Hem normal dövmeler gibi can yakmaması hem de sürekli değiştirilmeye imkan oluşturması açısından tercih ediliyor. Yapılan desenlerin zarifliği ve görüntüsü ile farklı bir estetik yakalama şansı doğuyor.

Hint kınası dövmesi evde kendi kendinize uygulama açısından da kolaylık sağlamaktadır. Biraz çizim yeteneğiniz olması yeterli.

Hint Kınası Dövme Malzemeleri:

Hint Kınası

Alman Taşı

Su (oksijenli su)

Kürdan

Stabilo Kalem

Aydinger kağıdı

Rollon

Hint Kınası Dövme Hazırlanması ve Yapılışı: