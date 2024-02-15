Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.242,15 %1,87
        DOLAR 30,7339 %-0,06
        EURO 33,1886 %0,55
        ALTIN 1.980,50 %0,64
        FAİZ 42,68 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 22,66 %2,56
        BITCOIN 51.738,00 %-0,07
        GBP/TRY 38,8417 %0,46
        EUR/USD 1,0771 %0,00
        BRENT 82,91 %1,62
        ÇEYREK ALTIN 3.238,12 %0,64
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç lira oldu? Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024 - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı bilindiği gibi her ayın 15'i ile 31'i arasında yatmaktadır. Evde bakım maaşı, memur maaşına gelen zam oranında artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini belirtti. İşte 2024 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 22:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evde bakım maaşı her ay hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayı evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Evde bakım aylığı, SMS ile sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki, "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım maaşı ne kadar oldu?" İşte Şubat evde bakım maaşının hesaba yatacağı tarih...

        • 2

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

          Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

        • 3

          ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

          Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi. Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 8

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Beyaz Saray, ulusal güvenlik tehdidini açıkladı
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Habertürk Anasayfa