Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri Eylül ayına girilmesiyle beraber yeniden hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım parası 2024 Eylül ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabiliyor. Hak sahipleri 9 bin 77 TL tutarındaki ödemeyi hesaplarında görmeyi bekliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Eylül ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi.
Giriş: 02.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:09
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