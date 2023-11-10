Evde bakım maaşı yattı mı? 2024 zammı netleşiyor! Maaş yatan iller listesi belli oldu mu?
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Kasım listesi belli oldu mu? Ödeme alan hak sahipleri Kasım ayının ikinci haftasıyla birlikte bu sorunun cevabını merak ediyor. Öte yandan evde bakım maaşı Ocak 2024 zammı ise netleşiyor. Peki, evde bakım maaşı Ocak zammı ne kadar, olacak? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...
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Evde bakım maaşı yatan iller 10 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları yattı mı? Ödeme alan hak sahipleri emrak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Bununla birlikte son enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak zammı sonrası evde bakım maaşının en düşük ne kadar, kaç TL olacağı belli oldu. İşte merak edilen soruların cevabı ve en düşük evde bakım maaşı...
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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Ödemeler başladığında Kasım ayı yatan iller listesine haberimizde yer vereceğiz.
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Evde bakım maaşı Temmuz ve Ocak aylarında 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan 6 aylık enflasyon oranı doğrultuısunda evde bakım maaşları yüzde 17,55 oranında artarak 5 bin 98 liraya yükseldi.
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Bir sonraki zam ise Ocak 2024'te son 6 ayın enflasyon farkına bağlı olarak zamlanacak. 3 Kasım Cuma günü açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak 2024 öncesi 6 aylık enflasyon artış oranının 4 aylık verisi belli oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre Ocak 2024'te evde bakım maaşlarına en az yüzde 40.39 zamla 7 bin 157 lira olacak.
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Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 6 aylık artış oranı belli olacağı için net artış oranı da belli olmuş olacak. Buna göre Ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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