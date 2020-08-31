Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde ( ÖTV) yapılan değişiklikler, piyasada satılan birçok otomobilin fiyatında önemli değişiklikler yarattı. Özellikle son aylarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik Türkiye'de satılan otomobillerin fiyatını yukarı çıkarmaya başlamıştı. ÖTV'deki son değişiklikler ile birlikte, birçok modelin fiyatı tekrar yükseldi.

Gelişmeler, bir zamanlar lüks otomobil fiyatları ile eşdeğer olan konutları, artık orta segment otomobillere denk hale getirdi.

Yıl başından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinin ilk sıralarında yer alan Peugeot 3008 bu modellerden bir tanesi.

120 METREKARE EVE EŞ DEĞER

Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da, bugün bir ailenin yaşayabileceği şekilde 3+1 büyüklüğünde ve en fazla 4 yıllık bir konut 300 bin TL'ye alınabiliyor. Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Kağıthane gibi ilçelerde yukarıdaki kriterlere sahip 120 metrekare büyüklüğünde onlarca konut bulmak mümkün.

Peugeot 3008 'in Active Life 1.5 BlueHDi versiyonun satış fiyatı ise modelin ÖTV'sinin artık yüze 80 olmasından dolayı yaklaşık 40 bin TL'den fazla yükseldi ve 363 bin TL'ye çıktı.

Konut fiyatlarında bu seviyeye çıkıldığında ise, İstanbul'un bir çok ilçesinde en fazla 4 yıllık ve 4 oda 1 salon daire alabilmek mümkün hale geliyor.

YERLİ OTO DA ARTIK BİR EV PARASI

Yerli üretim modellerde durum benzer.

Sakarya'da üretilen Toyota Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonu, vergisiz fiyatının 130 bin TL'den daha yüksek olması ile yüzde 80'lik dilime girdi. Böylece, yerli üretim Corolla'nın fiyatı ilk kez 300 bin TL seviyesini aştı ve yaklaşık 40 bin TL zamlanarak 311 bin 650 TL'ye yükseldi.

Toyota Corolla gibi yerli üretim bir başka model olan Honda Civic de, fiyat artışına maruz kalarak birçok konut ile aynı değeri yakaladı. Civic'in 1.6L i-Dtec Executive+ Otomatik Dizel versiyonu, 30 Ağustos'a kadar 278 bin 900 TL'den satılıyordu. Otomobilin vergi dilimi artık yüzde 80 olduğundan, yeni fiyatı ise 315 bin TL seviyesine yükseliyor. Rakamlar, Honda Civic parasına İstanbul'da bir çok 3 oda 1 salon sıfır ev alınabileceğini ortaya koyuyor.

ALMAN 'HALK ARABASI' DAİRE İLE AYNI FİYAT

Almanların 'halk arabası' olarak bilinen Volkswagen'de de benzer tablo geçerli. Volkswagen'in c-segment hatchback modeli Golf'ün 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline versiyonun fiyatı Ağustos ayının başında 276 bin 600 TL olarak açıklanmıştı.

Bu otomobilin söz konusu versiyonu yüzde 80'lik ÖTV dilimine girmesi sebebiyle fiyatını 40 bin TL kadar artırdı ve 312 bin TL'ye çıkardı. Yani, Alman 'halk arabası' Volkswagen Golf, Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da bir ev parası haline geldi.

Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.



Sonuç olarak, ÖTV'deki son değişiklikler, şirket arabası olarak kullanılan ya da orta halli ailelerin tercihi olabilecek otomobilleri İstanbul'daki birçok konut ile aynı fiyat seviyesine çıkardı. Gelişmeler, Türkiye'nin en çok satılan otomobillerini bile bir ev parası haline getirdi.