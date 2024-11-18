Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacak. Konuya ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" dedi.

REKLAM advertisement1 KEMAL KILIÇDAROĞLU: SAFLARI SIKLAŞTIRALIM Kılıçdaroğlu, ceza davası nedeniyle hakim karşısına çıkacağını söyledi. REKLAM Safları sıklaştırın… pic.twitter.com/gsGuMzte73 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 18, 2024 YAVAŞ: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIZ Yavaş "Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" dedi. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal… https://t.co/IxMydFTwiW — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 18, 2024 İMAMOĞLU: BİZİM SAFIMIZ BELLİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından sonra pazar yerini ziyarete ilişkin videosunda "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" mesajıyla paylaştı.

Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı. pic.twitter.com/OkRH3FnpFK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 18, 2024 ÖZEL'İN DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşmaya katılması bekleniyor