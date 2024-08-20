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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta taciz iddiası: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası: 1 gözaltı

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerinde 2 kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, mahallede gerginliğe neden oldu. Taciz iddiasının gerçekleştiği iş yerinin sahibi şüpheli gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 00:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 01:54
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        Esenyurt'ta taciz iddiası: 1 gözaltı
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        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük 2 kız çocuğu tacize uğradı.

        Çocukların kendilerini korumak için bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü. Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi.

        Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E, polis merkezine götürüldü.

        Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenyurt
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