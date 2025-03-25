Esenyurt'ta 7 yıldır boştu: "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak

Esenyurt'ta 7 yıldır boş duran alan "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak
İstanbul Esenyurt'taki yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik atıl alan, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dönüştürülüyor
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 7 yıldır boş duran yaklaşık 4 bin 700 metrekarelik alan "Sağlıklı Yaşam Merkezi" olacak.
Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile İstiklal Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu.
Can Aksoy, 7 yıldır atıl durumda bekleyen boş alanı Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredeceklerini kaydetti.
Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sağlık sorunlarını çözecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Aksoy, "Kurumlarımız arasında güvene dayalı ve kamu yararı odaklı işbirliği projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.