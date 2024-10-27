Erzurumspor FK: 4 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, evinde Keçiörengücü'nü 4-0 mağlup etti ve puanını 19'a yükselterek lider oldu. Keçiörengücü ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7'de Guram Giorbelidze, 43'te Yakup Kırtay, 64 ve 81. dakikalarda penaltıdan Eren Tozlu attı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 19'a yükselterek zirvenin sahibi olurken, Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, evinde Amed SK'yı ağırlayacak. Başkent ekibi, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.