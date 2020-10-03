Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, “2-0 öne geçtik, birinci penaltıyı yedikten sonra biraz rakip daha çok üzerimize gelmeye başladı. Rakibin kazandığı ikinci bir penaltı oldu. Ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü ondan önce Cisse’ye yapılan bir faul var. Kafayla çıkmasını engelledi rakip. Penaltı pozisyonu doğru ancak öncesinde faul vardı. İlk penaltıya kadar iyi maç oynadık. Genel fotoğrafa baktığımızda yeni gelenler, uyum süreci ve yeni transferler oldu. Bu futbolcular 1-2 haftada çabuk bir şekilde alışması kolay değil. 1 hafta birisi geliyor, 2 hafta sonra yeni transfer geliyor ve tüm antrenmanları baştan göstermemiz gerekiyor. Milli maç arası bizim için iyi olacaktır. Eksik olanlarla daha iyi çalışma programı olacak. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz” dedi.
“HERKESİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR"
Oyuncu değişiklikleri hakkında sorulan soruya cevap veren Bulut, “Sadece Ozan veya Mert Hakan’ın oyuna soktuk diye rakip üzerimize geldi diye konu yok. Benim oynattığım sistemde herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birlikte hareket ederken bireysel yanlış yaptığımızda onları yaşadık” diye belirtti.
“5 EKİM SONRASINDA DAHA GÜZEL BİR FENERBAHÇE İZLETTİRECEĞİZ"
Hataların futbolda olduğunu belirten Erol Bulut, “Çalışarak her şeyi düzelteceğiz. Pazartesi transfer peridoyu bittiğinde her şeye daha konsantre olacağız. Futbolcuların kafasında bunlarda dolaşıyor maalesef. 5 ekim sonrasında daha güzel bir Fenerbahçe izleteceğiz” ifadelerini kullandı.
“ALTAY PENALTIYI KURTARARAK 3 PUANI KAZANDIRDI”
Samatta ve Altay’ın bireysel performanslarına değinen genç teknik adam, “Samatta’nın performansı 2. maçı olmasına rağmen iyi bir maç sergiledi. Önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak. Koşu yolları olsun, arkadaşlarıyla uyum süreci olsun. Altay’ın kalitesi belli. Türkiye'nin en iyi kalecilerden 1 veya ikincisi. Üzerine koyacaktır. İkinci penaltıyı kurtararak 3 puanı kazandırdı” şeklinde konuştu.
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