Ergenlik bitti akne bitmedi mi? Yetişkinlik aknesi: Tedavileri ve dikkat edilmesi gerekenler!

AKNEYLE MÜCADELE İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Stres, uyku düzeni, beslenme ve su tüketimi gibi yaşam tarzı faktörleri, cilt sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yetişkinlerde akneyi kontrol altına almak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli su tüketmek oldukça faydalıdır. Ayrıca, cilt bakımında tutarlılık ve doğru ürünleri kullanmak sivilce oluşumunu önleyebilir.

Kaynak: Health Line, Harvard Health, UC Davis