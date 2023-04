1975 İstanbul doğumluyum. Oyunculuk serüvenim aslında harika bir öğretmenin omzuma dokunmasıyla başladı. Ortaokuldayken New York'tan ABD’li bir edebiyat hocası geldi. Aynı zamanda tiyatro hocasıydı ve o sene onlar İngilizce ‘Kral ve Ben’ müzikalinin provalarına başlamışlardı. Benim de sıra arkadaşım o müzikaldeydi. Bir gün o hoca sınıfta sıra arkadaşımın nerede olduğunu sordu ben de dışarıda bahçede olduğunu söyledim. Daha sonra merakımı cezbeden bir durum oluştu. Çünkü bu hocamız aynı zamanda Atatürk ile ilgili 10 Kasım’da çok güzel bir konuşma yapmıştı bir ABD’li olarak öyle bir konuşma yapması beni çok etkilemişti. Bu onunla ilgili aklımda kalan en önemli özelliği. Sonra bana dedi ki; “Biz ‘Kral ve Ben’ müzikalini sahneleyeceğiz bu senenin sonunda sen de provalara gelmek ister misin?” diye sormasıyla başladı ve devamı geldi.

İki yıldır ben şu an konser vermiyorum. Şöyle bir şey oldu Dionysos Tiyatro’yu kurduktan sonra benim tiyatro yüküm arttı. Genel sanat yönetmeni olduğum için bir de müzik çok kötüye gitti. Şöyle söyleyeyim 2010 ve 2018 arası bizim çok yoğun bir sahne programımız oluyor. Haftada 5 konser falan veriyorduk. İstanbul’da ve Türkiye genelinde… Oyunlarım da devam ediyordu o zaman. Fakat daha sonra fark ettik ki bizim konserlerde kendi parçalarımızdan anca 4-5 tane çalabiliyoruz. Bu iş seyirciyi memnun etme üzerine bir gişe kavgası açıkçası ve ticarileşmeye başlamıştı. Çok arabesk ve alaturka beklentiler olmaya başlamıştı. O dönem annemi kaybetmiştim sonra da tiyatroyu kurdum dolayısıyla çalışmalarımı o alanda yoğunlaştırmam gerekti.

Evet, disiplinli biriyim. Hayatımda beni tanımlayan en önemli özellik kesinlikle disiplindir. Maymun iştahlı değilim bir şeyi yaparken kafayı takarak yapıyorum. Ben üzerine hakim olmadığım hiçbir konuyla ilgili konuşmam ama "Bilmiyorum" demeyi de bilirim. Her şey yerli yerinde.

* Size baktığımda disiplin görüyorum, bir işle uğraşırken her şeyi kuralına uygun olarak mı yaparsınız?

Ben antikahramanları oynamayı çok seviyorum. Hayatla uyumlu iyi adamlardan ziyade kafası karışmış, uyumsuz karakterleri canlandırmak bana puzzle'ı çözmek gibi geliyor. Bu nedenle karaktere samimiyet duydum. Bir de her oyunumda kendi çıtamı daha yukarı çıkarabilmek ve beni psikolojik, bedensel, ruhsal olarak zorlayabilecek eserlerle kendi sanatımın hamurunu yoğurmaya çalışıyorum. O da benim için büyük bir motivasyon. Çünkü sanatçı kendini yenilemek ve gelişmek zorunda. Sanatçı kendi kendiyle yarışmak zorunda. Dolayısıyla buna da çok hizmet eden ve bu sinerjinin de önemli bir parçası olan bir oyun olduğu için beni aldı. Bir de tabii oyunun yazarının ruhunu o kadar iyi biliyorum ki çok yakın bir dostum olduğu için neyin niye olduğunu, neyin niye yazıldığını tüm anlam katmanlarıyla bildiğim için oyuna odaklanmam da daha kolay oldu.

Oyun öyle bir mekanizma ki seyircinin o geceki zeka durumu, algı yüksekliği dahil olmak üzere enerjisini alıyorsunuz ve oyununuzu ona göre hafif yorum farklılıklarıyla seyirciyi içine almak için şekillendirmeniz gerekebilir. Çünkü her seyircinin algısı aynı olmuyor. Ve onu da birkaç dakikada hissedip o gecenin belki de çok kolay olmayacağını o seyircinin oradaki algıyla ilgili çözümlemeyle ilgili sorunlar yaşayabileceğini analiz edip o karakteri oynamaya devam ediyorsunuz.

Oyunumuzun çok spesifik bir yönü olduğu için bunun üzerine çok tartıştık. Psikolojik olarak zor olacağını biliyordum ama bunu denemem gerekiyordu. Yüzleşmek çok da rahatlatıcı bir şey değil ama belki de oyunla ilgili bütün o korkular oyun olarak kabul etmeme fayda sağladı. Bir yerden sonra işte o ziyaretlerle birlikte oyun bana oyun gibi görünmeye başladı. Şu an ele aldığımda bir felsefeyi anlattığımı düşünüyorum. Yani orada işte insanlara sürekli ölülerden bahsedip "Ya işte hepimiz öleceğiz ya... İşte hain kader" demek için orada değilim. Açıkçası hepimiz geliyoruz ve gidiyoruz. Hayata kattıklarımızla varız. "Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" diye çok güzel bir deyiş vardır ya işte bu hoşluklarla, güzel anılarla kalıyoruz. Demek ki oradaki o enerji bir yere gitmiyor. Şu anda mezarlarda gördüğünüz insanlar birçok hayata dokundular ve birçok şey kattılar. Anılarda yaşıyorlar. Bizim oyunumuz da hayatımızın ziyan olmaması üzerine, insanları uyandırmaya çalışıyoruz. Uyanışın oyunu; istediklerinizi yapın, babanızın annenizin empoze ettiğini değil. Hayatınızı bir mezarlığa çevirmeyin.

"TİYATROYU MAĞAZADA ALIŞVERİŞ OLARAK GÖRÜYORLAR"

* Türkiye'de tiyatro size göre ne durumda? Yıllar içerisinde izleyici sayısı arttı gibi görünüyor. Siz bu artışı yeterli buluyor musunuz?

Bizim ülkemizde sanat Atatürk'ün vefatından sonra hiçbir zaman hak ettiği yere gelemedi. Hiçbir zaman ülkemizde sanat yükselen bir değer olarak kabul edilmedi. Biz kültürle ciddi entegrasyon sorunu olan bir milletiz. Eskiden ağabeylerimizin çok fazla mücadele verdikleri dönemde hükümet yardımı da yoktu. Ve sürekli bizim sanatımız iki kalas bir heves üzerinden değerlendirdiği bir dünya dönüyor. Orada sıfırdan bir sentetik gerçeklikle 3 saat boyunca insanlara olmayan bir şeyi inandırıyorsunuz. Aslında akıllara zarar bir iştir bizim işimiz. Yani bir yalan söylüyorsunuz ve o yalana o kadar çok inanarak söylemek zorundasınız ki 500 kişi, o yalana ağlayarak ve gülerek izliyor. Çok katmanlı bir iş. Dünya kültürü önünde devletlerin çok gerisinde kalıyorsunuz bunda yurt dışında turne yaptığımda mukayeseli olarak biliyorum. Ben Rusya'da oyunu bitirdiğimde 200 kişi imza almak için kuyrukta bekliyor oluyor. Burada da oyunun ortasında yürüyenler çıkanlar, patlamış mısır yiyenler kahve içenler falan filan... Tiyatroyu mağazada alışveriş gibi görüyorlar "Aa ben bu dükkandan bakacağımı baktım şimdi çıkayım" diyen gibi insanlar var. Ee bu insanlar oyuncuların konsantrasyonunu bozuyor. Bu korkunç bir şey.

Fakat Türk tiyatro seyircisi bu kadar kötü değildi onu da söyleyeyim. Tamam biz çok sanata meraklı bir millet değiliz ama Türk tiyatro seyircisi tiyatroya ve tiyatrocuya saygı duyan gerçekten edebiyle adabıyla oturmayı bilen bir seyirci bu da kayboldu. Şu an bir kalabalık var ama o kalabalık nasıl bir kalabalık? Homojen bir kalabalık o. Yani çok sağlıklı bir kalabalık mı tartışılır ve şehirden şehre göre de değişiyor. Örnek vermek gerekirse Ankara'nın seyircisi gerçekten çok kaliteli ve çok saygılı. İstanbul'da şöyle bir his var seyircide; eğlencenin her türlüsü zaten elimizin altında zaten bu da bir eğlence ve bizi eğlendirsin gibi... Ayrıca bir kısım seyirci var şöhretlerden imza almaya oraya geliyor. "Ben sosyal medyada meşhur olan birinin oyununa gittim" demek için geliyor bunun sanatla manatla alakası yok. "Biz de oradaydık" demek için yapılan bir şey. Şimdi öncelikle bu gerçekle yüzleşilmesi lazım.