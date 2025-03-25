Ercan Saatçi'den yeni açıklama: Dimdik ayaktayım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında müzisyen Ercan Saatçi de gözaltına alınmıştı. Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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"ŞU AN YORUM YAPMAYAYIM" DEMİŞTİ

Serbest kaldıktan sonra; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" diyen Saatçi, yeni bir açıklamada bulundu.

"DİMDİK AYAKTAYIM"

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi; "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" sözleriyle seslendi.