Engelliler haftasında spor şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Dünya Engelliler Haftası’nda engelli bireyler ile sporcu çocukları buluşturacak dev bir spor şöleni düzenliyor. Engelli bireyler ile sporcu çocukların buluşacağı etkinlik 14 Mayıs Cumartesi günü Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde gerçekleştirilecek. Çocukların velileriyle ve kardeşleriyle katılabileceği etkinlik saat 12.00’de başlayacak. 1.000’e yakın çocuğun katılacağı spor şöleninde, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik farkındalığın artması ve tüm çocukların ortak paydada buluşması amaçlanıyor. Engelli bireyler ile spor okulu öğrencileri, spor müsabakalarında birbirleriyle mücadele ederek hem eğlenecek hem de kaynaşacak. Tüm çocuklar, engelli-engelsiz ayrımı olmadan tenis, futbol, basketbol, voleybol ve satranç oynayıp jimnastik yapacak. Down sendromlu çocuklar ile spor okulu basketbol branşı öğrencilerinin karşılaşacağı müsabaka ise nefesleri kesecek.
BU ŞÖLENDE YOK YOK!
Çocuklar, etkinlik alanında spor müsabakaları dışında onlarca farklı aktiviteye katılma fırsatı bulacak. İlüzyonist ve cambaz gösterileri ile renklenecek spor şöleninde langırt ve havalı buz hokeyi gibi makine oyunları da yer alacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte öğrencilere, tişört, kumanya ve madalya verilecek.
ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Türkiye’nin en büyük spor şirketi olan Spor İstanbul, teniste ve salon sporlarında engelli bireyler için özel seanslar başlattı. Engelleri aşmakta sporun büyük bir güç olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Spor İstanbul, engelli bireylere farklı branşlarda da hizmet verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Program Akışı
Tarih: 14 Mayıs 2022 – Cumartesi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
12:00 ALANA GİRİŞ VE ETKİNLİK BAŞLAMASI
13:00 PROTOKOL KONUŞMALARI
13:30 BASKETBOL GÖSTERİ MAÇI (ENGELLİ ENGELSİZ KARMA TAKIM)
13:50 GÖRME ENGELLİLER FUTBOL MAÇI
16:00 KAPANIŞ
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