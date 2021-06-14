Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayıları azaldı, çoğu ülkede normalleşme adımları hızlandı. Aşı çalışmalarındaki ilerleme doğrultusunda hızlandırılan normalleşme çalışmaları sürerken bir yandan da dünya genelinde tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonları gündeme geliyor. Koronavirüs belirtileri Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyaylar paylaşılmıştı. Son zamanlarda yapılan çalışmalar mutasyonlara göre belirtilerin farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor. İşte koronavirüs belirtilerinde son durum...
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar: ateş, kuru öksürük, yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar: ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, baş ağrısı, tat alma veya koku duyusunun kaybı, ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar: solunum güçlüğü veya nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı.
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
VARYANTLAR BELİRTİLERİ DEĞİŞTİRDİ!
Son zamanlarda hızla yayılan Hint varyantının üzerine İngiliz Daily Mail gazetesi, koronavirüs yaygın belirtilerinin değişmeye başladığının altını çizdiği bir haber yayımladı. İngiltere'nin yer alan King's College London'da çalışan alan bilim insanları, covid-19 virüsünün belirtilerinin daha farklı olmaya başladığını söylüyor.
Söz konusu çalışmaya göre Covid-19'da son zamanlarda en yaygın görünen belirtiler baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı oluyor.
Covid-19 belirtilerinden biri olan baş ağrısı 40'lı yaşların altındakilerde %66 oranında görülüyor. Bunu, (%53) ile boğaz ağrısı, %49 ile burun akıntısı ve %42 ile ateş takip ediyor.
Koronavirüs belirtileri arasındaki en belirleyici belirtilerden biri olan tat alma duyusunun kaybı daha az rastlanan belirtilerden oldu. Yapılan çalışmalarda virüsü kapan genç yaş grubunun hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiğinin bu yüzden de soğuk algınına yakalananların da test yaptırmaya gitmesinin gerektiği söyleniyor.
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