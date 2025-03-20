En yardımsever ünlü John Cena oldu: 650 hasta çocuğun dileğini yerine getirdi - magazin haberleri

En yardımsever ünlü John Cena oldu: 650 hasta çocuğun dileğini yerine getirdi - magazin haberleri

Oyuncu ve profesyonel güreşçi John Cena, ABD'de 'Make-A-Wish' (Bir Dilek Tut) adlı vakıf aracılığıyla 650'den fazla dileği gerçekleştirerek tarih yazdıktan sonra Hollywood'un en hayırsever ünlüsü ünvanını aldı.

47 yaşındaki oyuncu, 2002'den beri vakıfla çalışıyor ve 3 ila 18 yaş arasındaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 'en çok aranan ünlü' oldu. Make-A-Wish, ciddi hastalık sahibi çocukların isteklerini yerine getirmeye yardımcı olan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olaral çalışıyor. Dwayne 'The Rock' Johnson ve Selena Gomez gibi başka ünlüler de bu yardım kuruluşuyla çalıştı.

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John Cena, 500 dilek sayısına ulaştığında Reuters'a şunları söylemişti: Eğer bana bunun için ihtiyaç olursa, ne yaptığımı umursamam, işimi bırakıp dahil olurum. Çünkü bence bu en havalı şey. Her şeyi bırakırım. Harika bir deneyim sunabilirsem, görevimi yapmak için ilk sırada ben olurum.

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Make-a-Wish web sitesine göre, doktorların yüzde 99'u dileklerin bir aileyi travmatik stresten kurtarmaya yardımcı olduğunu, iyileşenlerin yüzde 87'si dileklerinin yerine getirilmesinin tedavilerinde bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Oyunculuğun yanı sıra dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan John Cena, 650 hasta çocuğun dileğini gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi