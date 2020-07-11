Emre Karayel, siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasına “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var” notuyla paylaştı.

Çift, bugün aile yakınlarının katılacağı bir merasimle nişan yüzüklerini takacak.