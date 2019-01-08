Şanlıurfa' da Emniyet caddesi üzerindeki bir bankaya giren silahlı kişi özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı.

Hasan Atmaca'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedildi.