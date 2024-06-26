Emlak Konut GYO bir kampanya başlattı. 4 ilde ve 16 projede geçerli olan konut indiriminde vatandaşların kredi veya kefil kullanmadan ev sahibi olması planlanıyor. Dört farklı ödeme planında ara ödeme ve taksit seçenekleri sunuluyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO projeleri...