Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Emine Erdoğan'dan "Yankılar' sergisine çağrı var | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan'dan "Yankılar' sergisine çağrı var

        Şule Yüksel Şenler'den Malcolm X'e uzanan köprüde hakikatin adımları yankılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, herkesi bu anlamlı yolculuğa davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 19:32 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anlamlı yolculuğa' davet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikat arayışına gönül veren herkesin Yankılar sergisini ziyaret ederek bu anlamlı yolculuğa katılmasını diliyorum. Şule Yüksel Şenler ve Malcolm Xin güçlü mesajları, yeni nesillere umut olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

        Emine Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

        Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Aile Vakfı temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

        Erdoğan paylaşımında, "Aile kurumunu korumak ve yaşatmak için yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Aileyi güçlendirmeye yönelik gayretlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emine Erdoğan
        #yankılar sergisi
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa