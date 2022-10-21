Emekli zammında son durum: Çifte zam müjdesi!

Emekli maaş zammı beklentisi tahminleri milyonların gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından emekli zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam tutarını araştırılıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli zammı hakkında detaylar...