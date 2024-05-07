Emekli promosyon kampanyaları sürüyor! İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank promosyon kampanyası
Kamu bankalarında emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli maaşını, üç yıl süreyle bankaya taşıyan emekli vatandaşlara promosyon kapsamında nakit ödeme yapılıyor. Promosyon, banka üzerinden alınan ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın güncel promosyon kampanyaları...
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Emeklilere, maaşlarını bankaya taşıma karşılığı verilen emekli promosyon kampanyası sürüyor. Bu kapsamda, üç kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 3 yıl süreyle maaşını bankadan almaya taahhüt eden vatandaşlara 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. İşte, 2024 emekl promosyon kampanyaları...
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Halkbank mobil ve internet şubelerinden, ATM’lerden, bankanın Emekli Hattı’ndan ve Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Şubeler, internet şubemiz, Ziraat mobil uygulaması, ATM'ler, SMS, Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.000 – 20.000 TL maaş alanlara 10.000.- TL promosyon,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL promosyon verilecek.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca yurt içi ATM cihazları ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.