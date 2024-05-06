Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılacak mı?
Milyonlarca vatandaş, asgari ücret ve emekli maaşlarına bu sene içerisinde ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, böyle bir durumun 'gündemde olmadığını' belirtti. Öte yandan TÜRK-İŞ, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yayınladı ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar...
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Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Nisan'da yaptığı bir açıklamayla son noktayı koydu ve 'Gündemimizde yok' dedi. Bu sırada TÜRK-İŞ, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' Nisan ayı sonuçlarını yayınladı ve açlık sınırı asgari ücreti geçmiş oldu. İşte, detaylar...
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NİSAN'DA AÇLIK SINIRI 17 BİN 725 TL OLDU
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2024 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 17 bin 725 lira oldu.
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YOKSULLUK SINIRI 57 BİN 736 TL
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 22 bin 991 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 5,55 artış gösterdi.
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Nisan tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.
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EMEKLİ MAAŞINA ARA ZAM YAPILACAK MI?
Bakan Işıkhan, emekli maaş zammı konusuna da net bir açıklama getirdi. En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.
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"YIL SONUNDA AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK!"
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas 1 Mayıs tarihli canlı yayında yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zamma ilişkin konuştu. Barlas, "Önümüzdeki 7 ayda enflasyon durmayacak devam edecek. Göreceli bir düşüş yıllıkta olacak ama aylık artış devam edecek. Aylık artışlar devam ettiğinde şunu göreceğiz; enflasyon her ay yüzde iki bile artsa bugün basit bir hesapla asgari ücret yüzde 20'ler mertebesinde eriyecek.
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"ASGARİ ÜCRETE ZAM OLMAZSA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"
Yani yıl sonuna gelindiğinde asgari ücrete ara zam olmazsa açlık sınırının altında bir maaşa maruz kalacak. Hem de bu aydan itibaren bçünkü 17 binin üzerine yüzde 20 daha koyduğun zaman ben kabaca söyleyeyim bu açlık sınırı 20-21 bin lira arasında gelir.
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Bu durumda asgari ücret zam almazsa açlık sınırının altında kalmış olur. Bu enflasyon yaratacak bahanesine de sığınılmadan Temmuz'da makul bir şekilde ücretlerde bir artış yapılmasını umut ediyorum. İşveren kesiminin elini vicdanına koyup Temmuz ayına gelindiğinde bunun farkında olmalı. Böyle erken bir karar çalışanları mağdur eder. 1 Mayıs'ta da biz işverenlerden bunu talep etmiş olalım." ifadelerini kullandı.