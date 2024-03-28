Özel bankalarda emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonu ödemeleri kapsamında aralarında özel bankalarının da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklama, "Özel bankalarda emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 özel bankalarda güncel promosyon kampanyalarına ilişkin tüm detaylar...
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Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklililerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında emekli promosyon kampanyaları 8-12 bin liraya yükseltilmişti. SGK, kamu bankalarının ardından bu düzenlemeye toplamda 19 bankanın dahil olduğunu açıkladı. Peki, "Özel bankalarda emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" İşte emekli promosyon kampanyaları...
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EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI 8 BİN TL OLDU
En düşük emekli promosyon tutarı 8 bin TL olarak belirlendi. Bu rakam kamu bankalarında emekli maaşına göre 12 bin TL'ye kadar çıkacak. Kampanyaya özel bankalar da dahil oldu.
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ÖZEL BANKALARDA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
SGK'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.
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Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." ifadesine yer verildi.
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SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
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Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır."
Akbank T.A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
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Odea Bank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
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Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.